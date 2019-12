Dit zijn de vijf trends voor 2020 voor wie groene vingers heeft

Wie ook in 2020 van planten en groen in huis maar geen genoeg zal kunnen krijgen, heeft vast wel iets aan de vijf trends die worden voorspeld door de Britse organisatie The Royal Horticultural Society.

Terwijl in de tuin werken en bezig zijn met planten vroeger werd bestempeld als een hobby voor gepensioneerden is dat de laatste jaren wel eventjes anders. Planten zijn hip en in grote steden duiken er dan ook steeds meer winkels op die zich daarin hebben gespecialiseerd. Maar wat brengt 2020 op dat vlak? The Royal Horticultural Society (RHS), een Britse non-profitorganisatie die tuinieren promoot, ontdekte alvast vijf trends.

1. Groter, groter, grootst

In 2020 mag het al eens wat meer zijn, ook wat planten betreft. Enkele grote joekels worden de sterren van je interieur. De monstera was al populair, maar mag nu nog wat groeien tot een flink uit de kluiten gewassen exemplaar. En ook de alocasia zou het met zijn grote bladeren bijzonder goed doen in woonkamers.

2. Duurzame potgrond wordt belangrijker

Volgens de RHS heeft recent onderzoek uitgewezen dat potgrond vaak mycobacterium vaccae zit, dat zijn bacteriën die bijdragen aan ons immuunsysteem. Verwacht wordt dat er ook meer aandacht zal gaan naar milieuvriendelijke alternatieven zoals houtvezel en compost om planten in onder te brengen.

3. De jaren tachtig zijn terug

Wie nog op zoek is naar nieuwe planten kan misschien eens aan een nemesia of diascias denken. De kleurrijke bloemen lijken zo uit de jaren tachtig te komen, maar maken volgens de RHS in 2020 een comeback. Dankzij hun zoete geur trekken ze ook massaal bijen aan, mooi meegenomen.

4. Ga voor een natuurlijke look

Het moet er in de tuin vooral niet allemaal perfect uitzien, dat wordt het devies voor 2020. Ga bovendien voor meer diversiteit en help zo zelf de natuur een handje door een grotere verscheidenheid van dieren en insecten aan te trekken.

5. Laat je eigen voedsel groeien

We kunnen bijdragen aan een betere planeet door zelf weer eigen voedsel te gaan kweken. Het is goedkoop, je krijgt er veel voor terug en je beperkt zo je verbruik van plastic verpakkingen. Zo kun je zelf chilipepers planten of boontjes, erwten, linzen, kikkererwten en ander lekkers.