"F1 sterft zonder strenger budgetplafond een stille dood"

De CEO van Ferrari, Louis Camilleri, is er zich van bewust dat een budgetplafond noodzakelijk is om te voorkomen dat de F1 een stille dood sterft in de toekomst.

Volgens Camilleri is het budgetplafond noodzakelijk om de sport leefbaar te houden op economisch vlak. Vanaf 2021 zal er een budgetplafond zijn van 175 miljoen dollar maar dat zal slechts gelden voor bepaalde aspecten.

De salarissen van de rijders en de ontwikkelingskosten voor de motoren zijn bijvoorbeeld niet onderworpen aan die 175 miljoen dollar. Camilleri vindt dan ook dat het budgetplafond voor 2021 een goede start is maar dat het in de toekomst nog strikter moet worden.

"Ik denk dat we een relatief goed compromis hebben bereikt in termen van het kostenplafond dat vandaag van toepassing is op het chassis," vertelde hij onder meer tegenover 'Autosport.'

"We zijn er voor geweest omdat we denken dat het goed is voor de economische duurzaamheid van de Formule 1. Na verloop van tijd moet dat budgetplafond meer van onder andere de auto, de power units, de rijders en diverse andere zaken omvatten. Want als de sport uiteindelijk niet economisch rendabel is, gaat ze langzaam dood. We zagen het dus als onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de sport economisch levensvatbaar is."

De nieuwe regels die vanaf 2021 zullen gelden werden voorgesteld tijdens het raceweekend van de GP van de Verenigde Staten. De FIA heeft laten weten dat er nog dingen kunnen aangepast worden.

