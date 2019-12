Panama volgende nieuwe race op de F1-kalender?

Een impressie van hoe een F1-race in Panama eruit kan zien Foto: Twitter

Krijgen we in 2022 een GP van Panama? De Zuid-Amerikaanse stad zou concreet aan het bekijken zijn of er vanaf 2022 eventueel een F1-race kan plaatsvinden.

Een al dan niet uitgelekte haalbaarheidsstudie, of op zijn minst strategisch vrijgegeven beelden, lijken erop te wijzen dat de plannen om eventueel in Panama een F1-race te organiseren zeer concreet zijn.

De races in Brazilië en Mexico, die eveneens in Zuid-Amerika plaatsvinden, behoren steeds tot de populairste races op de F1-kalender.

Er is voor de F1 dan ook nog heel wat potentieel in het Zuid-Amerikaans continent en de plannen van Panama zullen Liberty Media dan ook al muziek in de oren klinken. Als eigenaar van de F1 wil het immers maar al te graag de sport naar nieuwe landen brengen om het commercieel succes van de sport te vergroten.

