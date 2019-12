Twee mannen zijn maandag in Duitsland opgepakt nadat ze veertig grafstenen op een joods kerkhof hadden omvergeworpen en hadden besmeurd met verf in het westen van het land. Dat meldt de politie.

De twee mannen van 21 en 33 jaar oud zijn bekend bij de politie. Ze werden opgepakt in de buurt van het kerkhof van Geilenkirchen nadat een getuige de politie in de nacht van zondag op maandag even voor ...