Om zijn schuldenberg af te bouwen wil Anderlecht een tiental spelers verkopen. Wij maakten de lijst en stelden vast dat RSCA voor al diegenen die nu in de etalage staan ooit 21,7 miljoen betaalde. De uitverkoop zal onvermijdelijk gepaard gaan met verlies. Bij een goed bod, wordt ook een verkoop van Amuzu (of Saelemaekers, Bakalli of Zulj) overwogen.