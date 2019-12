Over één maand bevindt het kruim van de veldritwereld zich in het Zwitserse Dubendorf, waar zes regenboogtruien op het spel staan. Voor bondscoach Sven Vanthourenhout zijn het belangrijke dagen. Bij de West-Vlaming overheerst realisme: enkel bij de juniores hebben we met Thibau Nys de absolute topfavoriet in de rangen. Bij de profs zal het Belgische blok de handschoen opnemen tegen Mathieu van der Poel. Mét Wout van Aert, als het aan de bondscoach ligt.