Hoe zou het nog zijn met Jason Cammalleri? De 23-jarige middenvelder trok twee jaar geleden de deur bij Park Houthalen achter zich dicht om zijn geluk te beproeven in het buitenland. Na avonturen in Engeland en Cyprus voetbalt hij nu bij het Italiaanse Fossacesia, maar Nieuwjaar viert hij met familie in België.