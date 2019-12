Wat als de paus té modern was? Of Batman nog bij zijn moeder woonde? En wat als Sinterklaas niet tegen de drank kon? Nog één keer vuren bedenker Tim Van Aelst (41) en zijn cast van ‘Wat als?’ de meest onzinnige vragen af, in een eenmalige eindejaarsspecial. Die vormt meteen de zwanenzang van ’s lands meest bejubelde sketchprogramma. “Een nieuw seizoen zou te veel werk vergen. En vooral: er is altijd die goesting in iets nieuws.”