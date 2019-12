Coaches die falen, krijgen de bons. Specialisten die ernaast zitten, blijven doorgaan. Het moment is gekomen om huisanalist Jacky Mathijssen te confronteren met zijn voorspellingen van afgelopen zomer. Een klein applaus is op zijn plaats. Hij scoort, wat ons betreft, een 7,5 op 10. Maar er waren ook enkele uitschuivers. Een overzicht. Gekoppeld aan een blik in zijn glazen bol.