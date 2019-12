“Een bewolkte maar droge laatste dag van het jaar”

Op de laatste dag van 2019 zullen er vrij veel wolken over Limburg trekken. Een smalle wolkenzone zal gedurende een groot deel van de dag over onze omgeving blijven golven en pas tegen de avond plaatsmaken voor brede opklaringen. Die opklaringen arriveren het eerst in het noorden en pas enkele uren later ook in het zuiden van de provincie. Regen is er nergens te verwachten.