MNM-dj zoekt huisgenoot, maar daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden

Wanne Synnave, co-presentator van De grote Peter Van de Veire ochtendshow op MNM, is op zoek naar een huisgenoot. Dat meldde hij op zijn Instagram. In 2020 gaat de radio-dj alleen wonen in Antwerpen. Geïnspireerd door de populaire sitcom Friends, wil hij zijn leven opfleuren met een leuke ‘roommate’.