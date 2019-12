Herman Verbruggen, de 56-jarige acteur die vooral bekend is als Mark - Markske - Vertonghen uit ‘F.C. De Kampioenen’, is getrouwd met zijn vriendin Petra De Sutter. “Vanaf nu ook officieel vrienden voor het leven”, schreef de acteur op Instagram.

In 2005, in het vijftiende seizoen van ‘F.C. De Kampioenen’, trad Markske Vertonghen in het huwelijksbootje met zijn Bieke. Bijna vijftien jaar later heeft acteur Herman Verbruggen nu ook in het echte ...