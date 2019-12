De winter blijft delen van Griekenland in zijn stevige greep houden. Maandag ging de belangrijkste noord-zuid-autoweg ongeveer 40 kilometer ten noorden van Athene dicht wegens hevige sneeuwval. Talrijke andere belangrijke wegen waren enkel met sneeuwkettingen berijdbaar.

In het centrum van de hoofdstad heersten ijzige temperaturen. Het kwik daalde in het centrum van het land in de loop van de avond naar min 7 graden.

In talrijke regio’s op het vasteland en op sommige eilanden ...