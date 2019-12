Luik schaft gratis wifi af, Limburg breidt nog volop uit

Terwijl Limburgse gemeenten nog volop investeren in openbare wifi, trekt Luik de stekker eruit. De reden? Steeds meer mensen hebben betaalbare toegang tot het 4G- en binnenkort zelfs 5G-netwerk. “Wie nu nog investeert in wifi, leeft in het verleden”, beaamt expert Pieter Baert.

Wie nu op pakweg Place Saint-Lambert in Luik even wil surfen op het net, kan daarvoor gratis gebruikmaken van openbare wifi. Maar dat zal weldra veranderen. De kostprijs - 80.000 euro per jaar - is niet ...