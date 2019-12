Opnieuw overrompeling voor Winteravonden Bokrijk

Genk -

In de eerste vier dagen hebben zo’n 33.000 mensen Bokrijk aangedaan voor de jaarlijkse Winteravonden. Dat is vijftien procent meer dan vorig jaar. De grote belangstelling is voor een stuk het gevolg van het droge en aangename weer voor de tijd van het jaar. Al spreekt de formule in een feeëriek decor ook wel tot de verbeelding. “We hebben enkel zondag een tijdelijke verkeersopstopping gehad”, zegt Igor Philtjens gedeputeerde en voorzitter van Bokrijk.