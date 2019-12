Rietendak van strandbar Baouzza vat vlam door vuurwerkpijl

Bilzen -

Een rietendak op het prieelgedeelte naast de ingang van het beachterras Baouzza op de Calvarieberg in Bilzen, ging zondagnacht op in de vlammen. Iets verderop hadden onbekenden net daarvoor met grote Poolse vuurwerkbatterijen ruim 50 pijlen afgevuurd. De brandweer was ruim 2 uur in de weer om het smeulende stro te verwijderen en de rest van het bouwwerk veilig te stellen.