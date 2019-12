Waarom moest Kamp Waes wijken voor veldrijden en niet de kunstdocu op Canvas?

Verontwaardiging in veel Vlaamse huiskamers zondagavond: wie lekker voor de buis ging zitten voor een nieuwe aflevering van Kamp Waes, kwam bedrogen uit. In plaats daarvan zond Eén de veldrit in Diegem uit. Eén benadrukte zondag al dat de ingreep uitzonderlijk is, maar toch is het opmerkelijk. Kamp Waes is nog maar drie afleveringen oud, maar veroverde met meer dan een miljoen kijkers meteen een plaatsje in de top drie best bekeken programma’s van het jaar.