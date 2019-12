Werknemer takeldienst controleert wagen langs snelweg, maar ziet niet dat slippende auto op hem afstevent

Een werknemer van een takelbedrijf had op kerstdag een zeer goede engelbewaarder. Toen hij langs Seward Highway in de Amerikaanse staat Alaska de wagen van een man met autopech controleerde, zag hij niet dat een ander voertuig tegen hem dreigde te crashen. Gelukkig was de bestuurder ondanks de spekgladde weg in staat om de man te ontwijken.

Het incident werd ook vastgelegd door een dashcam van de politie van Anchorage. “Dit kon tragisch afgelopen zijn”, reageerde het korps op Facebook, waar de beelden nu dienen als waarschuwing voor andere automobilisten. “Indien er iets anders was gebeurd in die drie cruciale seconden, dan kon dit een drama zijn geweest. We zijn erg blij dat niemand gewond raakte.”

De regio heeft al enige tijd te kampen met winterse omstandigheden op de weg. “Laat dit een herinnering zijn dat iedereen tijdens de wintermaanden extra voorzichtig moet zijn in het verkeer”, vervolgde de politie nog. “Jouw leven en dat van anderen staan op het spel.”