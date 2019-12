TIPS. Bloemen voor altijd en Belgische haarverzorging

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Eeuwige bloemen

Nog op zoek naar een cadeautje n deze feestperiode? Denk eens aan bloemen die niet verwelken. Het Belgische Avenue Fitzgerald, opgericht door moeder en dochter, biedt in hun boetiek op de Brusselse Zavel kunstbloemen aan in allerlei samenstellingen. Van boeketjes en bloemstukken tot decoratieve elementen. Sinds november ook te vinden bij Galleria Inno. Te koop vanaf 22 euro.

Verdieping vol interieurinspiratie

Over de winkelketen Galleria Inno gesproken. Het filiaal in de Brusselse Nieuwstraat heeft onlangs de grootste ‘home’-afdeling in ons land geopend. Je vindt ze op de benedenverdieping, een ruimte van vierduizend vierkante meter. Die staat vol interieurartikelen: van decoratie, linnengoed en huisparfums tot klein elektro en meer.

Belgisch in je haar en op je huid

Het Belgische verzorgingsmerk CÎME focust volledig op biologische badkamerproducten, samengesteld met ingrediënten uit de Himalaya. In dat gamma zijn er nu drie nieuwkomers onder de noemer ‘Nuts about you’. Zaakvoerster Isabelle ontwikkelde samen met lokale, Nepalese boeren shampoo, conditioner en een hand- en bodywash met biologische zeepnoten en chiuri boter. Vanaf 16,90 euro.

Raf Simons voor Eastpak

Raf Simon en Eastpak vieren hun professionele relatie met een nieuwe collectie tassen, gecreëerd door de Belgische ontwerper. Deze tiende samenwerking resulteerde in drie nieuwe modellen: een rugzak, een schouderriem met opbergvakken en een heuptasje. Elk design knipoogt naar het Amerikaanse avontuur van onze landgenoot en is gekenmerkt door metalen ringen. Vanaf januari verkrijgbaar in de geselecteerde verkooppunten vanaf 150 euro.