De Britse komiek en muzikant Neil Innes is op 75-jarige leeftijd overleden, zo hebben meerdere Britse media maandag gemeld. Hij is vooral bekend van zijn werk met Monty Python.

Neil Innes werd op 9 december 1944 in Danbury (Essex) geboren. In 1966 richtte hij de Bonzo dog doo-band op die een hit had met ‘I’m the urban spaceman’.

In de jaren zeventig geraakte hij alsmaar meer ...