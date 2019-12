Zo zullen we in 2020 eten volgens foodwatcher en bekende supermarkt

Elk jaar neemt de toonaangevende Amerikaanse supermarkt Whole Foods een panel van trendwatchers onder de arm om te kijken naar wat we volgend jaar zullen eten en drinken, maar ook dichter bij huis neemt de Nederlandse Marielle Bordewijk de toekomst onder de loep.

Zoals de traditie het voorschrijft, zullen we ook in 2020 nieuwe etenswaren proeven en trends zien opduiken. Het gaat soms om globale tendensen, een ander keertje over een specifieke hype die er aan zit te komen. De Nederlandse foodwatcher Marielle Bordewijk zit al vijftien jaar in het vak. Zij voorspelt met haar Studio Bordewijk vijf trends voor het komende jaar.

1. Eten voor biodiversiteit

2020 moet het jaar worden van meer diversiteit. Zo eten we wereldwijd nu vooral rijst, maïs en tarwe en die voorzien in zestig procent van onze energiebehoefte. “Over eten met minder milieu-impact zijn inmiddels boeken en vele blogs vol geschreven. De transitie naar plantaardig eten, het voorkomen van food waste en het verkleinen van de plastic soep hebben al veel aandacht gekregen. Het volgende belangrijke thema is bijdragen aan biodiversiteit”, klinkt het. Zo heeft het Wereld Natuur Fonds (WWF) een lijst opgesteld van vijftig andere gewassen die eens uit te proberen vallen.

2. Het nieuwe calorieën tellen

We werden het voorbije decennium om de oren geslagen met diëten, maar haast niemand ziet het bos nog door de bomen. Maar daar zit een oplossing voor aan te komen. “Nu we makkelijker inzicht hebben in de calorieën die we verbranden, stijgt de behoefte om onze inname ook snel en makkelijk te weten. Geen ingewikkelde berekeningen, maar verpakkingen en menukaarten in combinatie met digitale technologieën gaan daarin voorzien.” Als voorloper in deze trend verwijst Bordewijk naar de Amerikaanse ijsproducent Halo Top die bekers verkoopt met daarop in het groot het aantal (lage) calorieën vermeld. “Wanneer echt lekker te combineren valt met minder calorieën, heb je goud in handen”, klinkt het nog.

3. Comeback van de aardappel

Zij die dol zijn op aardappelen kunnen juichen in 2020, want het verketterde product maakt een comeback. “Voedzaam, culinair multi-inzetbaar, creatief vormbaar en milieuvriendelijker dan pasta en rijst. Wanneer niet gefrituurd is die aardappel zo ongezond niet. Het aantal calorieën valt reuze mee, 75-80 kcal per 100 gram gekookte aardappel, en het is een bron van vele vitaminen en mineralen. Hij doet niet onder voor de veelgeprezen zoete aardappel.” Maar populair wordt vooral de aardappel 2.0. “Die wordt creatiever gebruikt, want behalve gekookt, gebakken en tot frietjes versneden zijn er noedels van te draaien, pizzabodems van te vormen en wafels en hartige koeken (latkes) van te bakken. Daarbij worden ze steeds royaler afgetopt met groenten, vlees, sauzen en allerlei strooisels. “

4. Plantaardige kaas

De vegetarische alternatieven nemen een steeds groter deel van het versvak in de supermarkt in en ook de zuivel moet er in 2020 aan geloven. “Lag voordien het accent vooral op vleesvervanging, wordt nu het lastigste van allemaal aangepakt: plantaardige kaas. Niet makkelijk om te maken en de smaak van dierlijke kaas te evenaren. Maar de experimenten zijn massaal losgebarsten en vol enthousiasme worden de bacterie- en schimmelculturen (die kaas hun karakteristieke smaak geven) losgelaten op plantaardige vet en eiwitmengsels zoals cashewnoten melk en aardappeleiwit”, zegt Bordewijk.

5. Aardse smaken en kleuren

“In de afgelopen drie jaar was op Instagram een ware regenbooghysterie losgebarsten, nu komt de tijd dat we genoeg hebben van regenboog poké bowls, unicorn frapuccino’s en paarsroze ravioli.” Wat wordt het nu dan wel? Warme, aardse tinten en de smaken die daarbij passen. Denk aan paddenstoelen, aardappels, wortel- en knolgroenten, noten, koffie, chocolade, specerijen en gefermenteerde producten. “Ook in verpakkingen, serviesgoed en het interieur van restaurants zullen we deze aardetrend terugzien door het gebruik van kleuren als chocoladebruin, kastanje, roest, terracotta, baksteenrood, okergeel, saliegroen en kleigrijs.”

Bij Whole Foods, de populaire Amerikaanse biologische supermarktketen, doen ze voor hun jaarlijkse trendrapport een beroep op een panel van juryleden met samen meer dan honderd jaar ervaring in de sector. Zij onderscheiden tien trends.

1. Renegeratieve landbouw

Regeneratieve landbouw is een overkoepelende term voor een groep biologische van landbouwmethodes die met de natuur werkt in plaats van ertegen. Het wordt gezien als een van de manieren om de klimaatproblematiek tegen te gaan.

2. Nieuwe soorten meel

We kijken in 2020 verder dan de gewone tarwebloem en zullen allerlei andere soorten zien opduiken. Denk bijvoorbeeld aan meel van tijgernoot of bloemkool. Terwijl die eerder vooral gebruikt werden voor hartige bereidingen, komen nu ook de dessertjes in het vizier.

3. Producten uit West-Afrika

In West-Afrika staan onder meer superfoods als moringa en tamarinde op het menu en die worden ook bij ons populairder. Ook minder bekende graansoorten als orghum, fonio, teff en gierst kennen een opmars. De invloed van de West-Afrikaanse keuken op de culinaire wereld wordt bovendien groter.

4. Meer variatie aan verse snacks in de koelkast

Meer verse snacks zullen hun weg naar de koelkast vinden. Vaak gaat het om makkelijk verpakte porties die je zo kunt meenemen. Super handig en het ziet er ook nog eens leuk uit.

5. Plantaardig wordt minder soja

Hoewel plantaardig eten populair blijft, neemt de populariteit van soja af. Zo wordt bijvoorbeeld overgeschakeld op mungbonen, hennep- en pompoenzaad en zal op verpakking steeds vaker ‘no soy’ verschijnen.

6. Boter van van alles en nog wat

In 2020 wordt van werkelijk alles boter gemaakt. Niet enkel meer van noten, maar ook van kikkererwten en zelfs pitten van de watermeloen.

7. Meer avontuurlijk eten voor de allerkleinsten

Je bent nooit te jong om een foodie te worden. In plaats van simpele kost wordt aan kinderen nu een rijker smakenpalet voorgesteld. Denk aan zeewiersnacks en brooddozen met zalm.

8. Niet zo’n simpele suiker

Naast suiker, stevia, honing en ahornsiroop komen nu ook andere zoetstoffen in beeld. Zo wordt onder meer siroop gemaakt van granaatappel, zoete aardappel, kokosnoot en dadels.

9. Vlees met plantaardig

Terwijl 2019 de doorbraak voor de plantaardige burger betekende, ziet 2020 er alweer anders uit. Zo zullen heel wat producten op de markt komen waarbij vlees wordt gemengd met plantaardig zoals bijvoorbeeld paddenstoelen.

10. Non-alcoholische dranken 2.0

Non-alcoholische dranken blijven populair. In 2020 worden die wel naar een niveau hoger getild via distilleermethodes die bij alcoholische dranken worden gebruikt. Termen die opduiken zijn alt gin en faux martini.