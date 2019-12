Brandstichting in amper zeven maand oud bedrijf in Hasselt

Hasselt -

Er is in de nacht van zondag op maandag brand gesticht in het amper 7 maanden oude bedrijf VR Kade op de Gouverneur Verwilghensingel in Hasselt. “Op 8 plaatsen werden brandversnellers gevonden”, legt zaakvoerder Maxim Troiano (21) uit. “Net nu de zaak echt begon te lopen, gebeurt me dit. En ik zou niet weten wie mijn vijanden zijn. Misschien hebben ze zich vergist van doelwit.”