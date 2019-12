Een negentienjarige Britse toeriste is maandag schuldig bevonden aan leugens over een groepsverkrachting door een groep Israëlische mannen in een hotel op het eiland Cyprus.

De vrouw had in juli verklaard dat ze was aangevallen in de vakantieplaats Ayia Napa. De politie pakte daarop zeven verdachten op. Enkele dagen later trok de vrouw haar aanklacht weer in. De mannen werden ...