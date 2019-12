Kerstliederen zingen voor het goede doel

Maaseik - Davidsfonds Maaseik organiseerde op tweede kerstdag ‘U Zijt Wellekome’, samen gezellig kerstliederen zingen in de Kruisherenkerk van Maaseik.

Onder deskundige leiding van Tejo Klerkx als dirigent, Walter Goessens als pianobegeleiding en de Kruisheren van Maaseik, konden de aanwezigen een 10-tal Vlaamse kerstliederen zingen. De kerststal met wassen beelden en dennenbomen versierden de stemmige kerk en creëerden een gezellige kerstsfeer. We kunnen terugblikken op weer een mooi geslaagd “Kerstzingen” met als goede doelen De Graaf en De Passage in Maaseik.

Door een uurtje sfeervolle samenzang konden we de deelnemers aanzetten tot een gulle schenking van 320 euro. Hiermee zullen de gasten van het dagcentrum een extraatje krijgen.

Nadien werd er afgesloten met een warm drankje in een gezellige sfeer.