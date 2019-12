“Dit is geen ruzie tussen directeurs van de VRT, dit gaat over het voortbestaan van de openbare omroep”

Om 15 uur buigt de raad van bestuur van de VRT zich over de vraag van CEO Paul Lembrechts én de vier overige directeurs om Peter Claes te ontslaan. Claes is directeur Media & Productie en de facto de nummer 2 van de openbare omroep. Hem wordt eigengereid en oncollegiaal gedrag verweten. Volgens ingewijden hangt veel af van de beslissing van de raad van bestuur. “Dit is al lang geen dispuut meer over botsende visies binnen het directiecomité. Dit gaat over het voortbestaan van de VRT.”