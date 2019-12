Hemelse klanken voor kerstmis in Rooierheide en Lutselus

Diepenbeek - Het voorbije kerstweekend kon er volop genoten worden van de kerstconcerten in de kerk van Rooierheide en Lutselus.

In Rooierheide organiseerde het Gemengd Zangkoor Royerheide naar traditie het tweejaarlijks kerstconcert . Onder leiding van dirigent Axel Jansen stonden oude en klassieke kerstliederen afgewisseld met koorzang begeleid door Eveline Van Overloopop het programma, het samen concerteren met het Limburgs Salonorkest olv Peter Pieters zorgde voor een samenhangend geheel. Voor het zangkoor Crescendo van Lutselus was het na 9 jaar een primeur om het kerstconcert te kunnen organiseren in de nieuwe gebedsruimte. Het concert “ The Star of Bethlehem” stond onder leiding van dirigent Marcel Luts en begeleidster Lieve. Het koor kon rekenen op de medewerking van Robert Luts voor zang, Sielke Ramakers met harp en Edith Cnockaert met viool. Het meezingen van de mooiste kerstliederen met o.a Komt allen tezamen, Maria die soude naar Bethlehem gaan en Nu syt wellecome vulde de kerk met hemelse klanken. Na beide concerten kon er nog gezellig worden nagepraat in het O.C Rooierheide en Lutselus.