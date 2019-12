Politie opent onderzoek naar geweld op twee homomannen in Gent

In Gent zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee holebi-jongeren het slachtoffer geworden van geweld door drie daders. “Pijnlijker dan de fysieke letsels die we opliepen, is het besef dat ons bestaan door sommigen wordt afgekeurd en afgestraft”, schrijft een van de slachtoffers op Facebook. De Gentse lokale politie voert een onderzoek naar de feiten.