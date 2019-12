Concentraties fijnstof en stikstofdioxide opnieuw gedaald

De luchtkwaliteit in ons land is het voorbije jaar weer verbeterd. Dat blijkt uit een eerste analyse door de IRCEL (Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu) van de - nog niet volledig gevalideerde - meetresultaten van fijnstof, stikstofdioxide en ozon die maandag op haar website is gepubliceerd. Sinds het jaar 2000 zijn zowel de jaargemiddelde concentraties als het aantal dagoverschrijdingen voor fijnstof gevoelig gedaald. Ook de concentraties van de NO2 (stikstofdioxide) zijn gedaald, wat onder meer te wijten is aan de shift van diesel naar bezine.