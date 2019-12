NBA. LA Lakers van LeBron James verslaan het Dallas van Luka Doncic, met een nieuwe mijlpaal voor ‘The King’

De LA Lakers hebben zondag Dallas met 108-95 geklopt in de NBA. De Lakers verstevigen hun leiderspositie in de Western Conference na hun 26e zege in 33 wedstrijden.

Anthony Davis had een groot aandeel in de zege met 23 punten. LeBron James was goed voor 13 punten en 13 assists, zondag rondde hij als negende speler in de NBA-geschiedenis de kaap van 9.000 assists. Bij de Mavericks gooide Luka Doncic 19 punten door de korf. Dallas is vijfde in het Westen met 21 overwinningen en elf nederlagen.

LeBron and Kobe reunite at Staples ????



(via @NBA)pic.twitter.com/4UO6Jxmotc — Bleacher Report (@BleacherReport) December 30, 2019

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the ONLY player in @NBAHistory to record 9,000 career ASSISTS and 9,000 career REBOUNDS! #LakeShow pic.twitter.com/U0WKLotTyX — NBA (@NBA) December 30, 2019

New Orleans, voorlaatste in de Western Conference, verraste Houston. De Rockets, vierde in het Westen, gingen met 127-112 onderuit. Ze moesten het stellen zonder de geblesseerden James Harden en Russell Westbrook.

Denver was met 120-115 te sterk voor Sacramento. De Nuggets staan op de tweede plaats in de Western Conference. Kampioen Toronto, vierde in het Oosten, verloor nipt met 97-98 van Oklahoma City. In het winnende kamp was Shai Gilgeous-Alexander belangrijk met 32 punten.

Uitslagen:

Memphis - Charlotte 117 - 104

New Orleans - Houston 127 - 112

LA Lakers - Dallas 108 - 95

Toronto - Oklahoma City 97 - 98

Denver - Sacramento 120 - 115

Standen (winstpercentage, gespeelde wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Milwaukee 85,3 34 29 5

2. Miami 75,0 32 24 8

3. Boston 73,3 30 22 8

4. Toronto 66,7 33 22 11

5. Philadelphia 65,7 35 23 12

6. Indiana 63,6 33 21 12

7. Brooklyn 51,6 31 16 15

8. Orlando 43,8 32 14 18

9. Chicago 39,4 33 13 20

10. Charlotte 37,1 35 13 22

11. Detroit 36,4 33 12 21

12. Cleveland 31,3 32 10 22

13. Washington 29,0 31 9 22

14. New York 27,3 33 9 24

15. Atlanta 18,2 33 6 27

WESTERN CONFERENCE

1. LA Lakers 78,8 33 26 7

2. Denver 71,9 32 23 9

3. LA Clippers 67,6 34 23 11

4. Houston 66,7 33 22 11

5. Dallas 65,6 32 21 11

6. Utah 62,5 32 20 12

7. Oklahoma City 53,1 32 17 15

8. Portland 42,4 33 14 19

9. San Antonio 41,9 31 13 18

10. Memphis 38,2 34 13 21

11. Phoenix 37,5 32 12 20

12. Sacramento 36,4 33 12 21

13. Minnesota 35,5 31 11 20

14. New Orleans 32,4 34 11 23

15. Golden State 26,5 34 9 25

Programma van maandag:

Washington - Miami

Orlando - Atlanta

Minnesota - Brooklyn

Chicago - Milwaukee

Utah - Detroit

Portland - Phoenix