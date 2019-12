Sfeerwandeling brengt bijna 2.000 wandelaars op de been

Reppel

Bocholt - Sinds vele jaren is er in Reppel op 27 december de traditionele sfeerwandeling,en unieke samenwerking tussen de lokale gemeenschap en De Geluksvlinder. Mede door het mooie wandelweer konden vele families en sportievelingen genieten van een prachtig wandelparcours.

Kon ook niet anders, want een grote groep vrijwilligers hadden kosten nog moeite gespaard om van deze activiteit iets speciaals te maken. Tussen start en aankomst viel er dan ook heel wat te beleven.

De deelnemers konden er genieten van allerlei animatie, muzikale bands, prachtige kerstverlichting en andere bezienswaardigheden. En, voor de inwendige mens waren er verschillende drank- en snoepgelegenheden. Stevig stappen vergt dan ook voldoende energie. Wie de eindstreep haalden kon nog genieten van een gratis drankje, een hapje en een gezellige samenzijn. Een plaatselijke DJ zorgde voor de muzikale ambiance. Kortom feest op de speelplaats en in de sporthal tot in de late uurtjes.