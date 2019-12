Amsterdam heeft zijn eerste vegan kaaswinkel beet

Nederland is het kaasland bij uitstek, maar ook daar komt er steeds meer aandacht voor plantaardige alternatieven. Zo opende het vegan kaasmerk Willicroft zopas de deuren van een eerste winkel in Amsterdam.

Nederlanders eten jaarlijks zo’n twintig kilo kaas en voeren ook nog eens wereldwijd heel wat bollen uit, maar er is een kleine verschuiving op komst. Vegan kaasmaker Willicroft opende zopas de eerste veganistische kaaswinkel bij onze Noorderburen. In de winkel vind je de vijf kazen die het aanbod voorlopig telt, maar ook kaassaus en parmezaan op basis van cashewnoten, roomkaas gemaakt met tofoe en kaasfondue.

Eigenaar en oprichter Brad Vanstone groeide op in Engeland op de zuivelboerderij van zijn grootouders. Hij werd zelf vegan in 2017, maar besloot kaas te gaan maken omdat hij niet genoeg degelijke alternatieven vond voor de versies met zuivel. Op dit moment werkt hij ook nog aan een gorgonzola, ricotta en geitenkaas.

Op termijn wil Vanstone nog een cafeetje openen in de winkel en er ook andere verse producten aanbieden. Hij denkt bovendien al volop aan expansie naar het Verenigd Koninkrijk en de VS, maar de eerste winkel in Nederland vind je nu alvast op de Spiegelgracht 30 in Amsterdam.