Thibaut Courtois keept bevrijd bij Real Madrid: “Het vertrek van Keylor Navas heeft me wel geholpen”

Vorig jaar vaak werd hij vaak bekritiseerd en riepen de fans om Keylor Navas. Nu is Thibaut Courtois de onbetwiste titularis onder de lat bij Real Madrid en is hij aan een sterk seizoen bezig bij De Koninklijke. Onze nationale doelman sprak op vakantie in Miami met de Spaanse krant Marca. Hij had het onder meer over zijn voormalige concurrent, racisme in het voetbal, zijn tomeloze ambitie en het Spaans van Gareth Bale.