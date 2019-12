Hotelketen Ritz-Carlton opent nu ook luxueuze jacht waar je kunt logeren

De Amerikaanse keten van luxehotels Ritz-Carlton heeft zijn nieuw paradepaardje voorgesteld. Vanaf 2020 en 2021 werpt het zich op de markt van de jachten en cruises en wel met liefst drie eigen boten. Varen in stijl, noemen ze dat.

Na meer dan honderd hotels wereldwijd te hebben geopend, hebben ze bij Ritz-Carlton besloten om van het vasteland naar de zee te verkassen. Het heeft daarom drie jachten laten bouwen die elk op zich een drijvend luxehotel moeten vormen. Zo is er telkens plaats voor 298 passagiers en zijn er aan boord 149 suites met zicht op de oceaan.

Het eerste van de drie, die de naam Evrima draagt, zal unieke reizen aanbieden naar de Caraïben, Noord-Europa en Latijns-Amerika en daarbij bestemmingen aandoen die moeilijker bereikbaar zijn voor de grote cruiseschepen. Aan boord zullen zich onder meer een restaurant bevinden van sterrenchef Sven Elverfeld, een spa en een sigaren- en cognacbar. Voor het interieur werd samengewerkt met Tillberg Design of Sweden.

Over de prijs van een overnachting of cruise werd nog niets bekendgemaakt, maar wie wil inschepen zal daar ongetwijfeld een flinke duit voor over moeten hebben. Maar daar krijg je wel dit voor in de plaats: