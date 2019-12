Hier logeer je aan 30.000 euro per week.

Zin in een chalet met 24-uur butler service en parkeerservice? Een eigen zwembad, 7 slaapkamers, een chef in de keuken en een uitzicht om u tegen te zeggen? Het kan in Tignes!

Chalet Quezac ligt in op 10 km van Tignes en is het werk van Guerlain Chicherit. Deze ex-rallypiloot werd 4 keer wereldkampioen free ride en vergaarde zijn fortuin door allerhande stunts te doen tegen betaling.

Zo staat de verste sprong in een wagen nog steeds op zijn naam. Bekijk hier het fragment:

Zelf boeken? Dan moet je wel diep in de buidel tasten. De chalet is te huur vanaf 30.000 euro per week.

Sinds kort kan je deze exclusieve Chalet Quezac boeken via AirBNB of booking.com.