Wat is er aan de hand met de modeweek in New York?

De CFDA heeft het programma bekendgemaakt van de modeweek in New York die op 6 februari van start gaat. Daarbij valt vooral de afwezigheid op van enkele grote namen.

Het heeft er alle schijn van weg dat de modeweek in New York het in 2020 zonder Tommy Hilfiger, Ralph Lauren en Tom Ford zal moeten doen. Dat blijkt althans uit het programma dat door organisator Council of Fashion Designers of America (CFDA) werd bekendgemaakt. Nochtans zijn die drie grote namen er vaste waarden.

Wat Tom Ford betreft, gaat het in elk geval minder om een verrassing, want de ontwerper (die ook voorzitter is van de CFDA) kondigde eerder deze maand aan dat hij zijn collectie in Los Angeles zou tonen. De afwezigheid van de andere twee is des te opvallender. Een woordvoerder van Ralph Lauren laat weten “dat er nog wordt nagedacht over een mogelijk evenement”. Van Hilfiger wordt dan weer verwacht dat die binnenkort zal aankondigen in welke stad hij dan wel zijn collectie zal presenteren.

Het lijkt er dus op dat de modeweek in New York een beetje van zijn pluimen aan het verliezen is en ontwerpers steeds vaker kiezen voor een locatie buiten de Big Apple. Of het om een tijdelijke trend gaat en wat dat betekent voor een van de vier grote modeweken, zal op termijn moeten blijken.