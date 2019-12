Fractieleider N-VA verdedigt Jan Jambon: “Voor eigen achterban gaat iedereen wel eens kort door de bocht”

Vlaams fractieleider voor N-VA Wilfried Vandaele kwam maandag in De Ochtend nog eens terug op de heisa over een uitspraak over kindergeld van Vlaams minister-president Jan Jambon. Hij ziet geen graten in de uitlatingen over een familie asielzoekers die een huis zou kunnen kopen met hun kindergeld. “Voor de eigen achterban gaat iedereen wel eens kort door de bocht”, zei hij.