Geweld tegen kinderen afgelopen decennium verdrievoudigd

Het aantal gewelddaden tegen kinderen is de afgelopen tien jaar verdrievoudigd. Dat zegt VN-kinderrechtenorganisatie Unicef. In totaal registreerden de VN meer dan 170.000 gewelddadigheden tegen kinderen in conflictsituaties, gemiddeld 45 per dag. “2019 sluit een dodelijk decennium af voor kinderen in conflictgebieden.”