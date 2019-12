Ook de avondcross in Diegem werd een prooi voor Mathieu van der Poel. Eli Iserbyt bleef het dichtst in de buurt, Laurens Sweeck neemt de leiding over in het algemeen klassement. De sfeer tussen Iserbyt en Sweeck bleek achteraf vrij gespannen. Teammanager Jurgen Mettepenningen legde de schuld bij ‘collega’ Christoph Roodhooft.