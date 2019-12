Liverpool boekt controversiële zege tegen Wolverhampton

Liverpool kreeg zondag bezoek van Wolverhampton, waar Leander Dendoncker in de basis stond. The Reds wonnen de partij met 1-0, maar opnieuw was de VAR hét gespreksonderwerp. Op slag van rust scoorden de Wolves de gelijkmaker, maar die werd tot eenieders verbazing afgekeurd. De reden? Een millimeter buitenspel. Als het al zoveel was. En even voordien was de VAR ook al tussengekomen bij de enige treffer van de match.