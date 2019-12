Cel economie Kortessem bezoekt Steenfabriek Nelissen

Kortessem - Het Kortessemse netwerk van Ondernemers, Cel Economie, bezocht onlangs met 40 ondernemers de Steenfabrieken Nelissen in Kesselt. In de nieuwe ultramoderne showroom gebeurde de ontvangst door medestichter dhr. Gaston Nelissen geflankeerd door zijn directieleden.

Gaston vertelde dat dit familiebedrijf al vier generaties meedraait met de grote spelers op de internationale markt. Ondertussen zijn er meerdere fabrieken en worden er 185 miljoen bakstenen per jaar geproduceerd. Dit met 180 personeelsleden naar 45 verschillende landen in de hele wereld.

De rondleiding in deze adembenemende showroom werd gedaan door Commercieel Manager Jurgen Philtjens uit Kortessem. Jurgen komt zelf uit een familie van een Kortessemse ondernemer en heeft al de facetten van productie, logistiek en het commerciële mogen beleven. Mede dankzij zijn rijke ervaring en kennis liet hij de aanwezigen kennismaken met de klei-eigenschappen en de hoogtechnologische geavanceerde technieken van de baksteenovens. Maar strenge ook de kwaliteitseisen. Schepen Luc Dullaers mocht een willekeurige baksteen uit het rijke aanbod nemen en op de tafel leggen. Het grote Led-scherm projecteerde zijn huis naar wens met de gekozen baksteen. Een adembenemende moderne technologie waarvan elke ondernemer onder de indruk was!

Voorzitter Marc Corijn dankte de heer Gaston Nelissen en Jurgen Philtjens en de aanwezigen voor deze schitterende vertoning en warme ontvangst. Dit netwerkmoment werd afgesloten met een rijkelijk receptie met hapjes en drankjes.