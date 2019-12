Hechtel-Eksel -

In Hechtel-Eksel vonden dit weekend de kwalificaties voor het wereldkampioenschap schapendrijven plaats. Deelnemers moeten de schapen door een aantal hekken laten lopen en ze dan in een klein, afgesloten gedeelte drijven. De acht beste kandidaten mogen volgend jaar naar het WK in het Engelse York.