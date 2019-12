Zo loods je jouw huisdier veilig door het vuurwerk op oudejaar

Voor de handelaars is het vuurwerkverbod een vloek, voor veel dierenvrienden is het dan weer een zegen. Want huisdieren, maar ook wilde dieren, schieten vaak in paniek door de luide knallen, en kunnen zich dan verwonden, of ze lopen weg. Wij gingen op bezoek bij het dierenasiel in Genk voor tips om je huisdier veilig door de feestdagen te krijgen.