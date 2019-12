Annemarie Worst wint in Diegem, 17-jarige renster steelt harten van de fans na onfortuinlijke lekke band

Annemarie Worst heeft de Superprestigemanche in Diegem gewonnen. De Nederlandse klopte landgenote Ceylin del Carmen Alvarado in een sprint met twee. Yara Kastelijn werd derde. De show werd echter gestolen door de 17-jarige Shirin van Anrooij: de Nederlandse ging goed mee met de toppers, maar moest in de voorlaatste ronde afhaken met een lekke band. De piepjonge Van Anrooij kreeg aanvankelijk geen reservefiets en viel daardoor nog ver terug. Puck Pieterse, dat andere 17-jarige toptalent, werd wel zeer knap vijfde. Bij de junioren ging de zege andermaal naar Thibau Nys.

Ex-wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot stond vooraf volop in de schijnwerpers, letterlijk en figuurlijk. De Française, die in 2015 het WK won en ook op de weg en in het mountainbike wereldtitels op haar naam heeft staan, kwam voor het eerst aan de start van een grote klassementscross sinds ze vorige week aankondigde zich opnieuw op veldrijden en mountainbiken te focussen. Ceylin del Carmen Alvarado, die eerder al de manches in Gieten en Ruddervoorde won, verdedigde haar leiding in de Superprestige.

Cant in de achtervolging

Bij de start gingen drie dames er al snel vandoor. Het zal niemand verbazen dat dat drie Nederlanders waren: Alvarado nam Annemarie Worst en Europees kampioene Yara Kastelijn mee. Sanne Cant leidde de achtervolging en kwam halverwege de tweede ronde aansluiten, net als Inge van der Heijden en de verrassende Shirin van Anrooij, het 17-jarige toptalent. Cant moest nadien wel lossen, waardoor de vijf Nederlandse dames overbleven.

Een ontredderde Shirin van Anrooij. Foto: rr

In de vierde ronde ontplofte de kopgroep. Alvarado maakte een fout op een schuine rand, waardoor Worst plots een gaatje cadeau kreeg. Alvarado en Kastelijn gingen mee, Van der Heijden en Van Anrooij moesten lossen. Voor Van Anrooij was het even later zelfs helemaal over en out: de piepjonge Zeeuwse reed lek, maar moest tot haar ontsteltenis vaststellen dat ze geen nieuwe fiets kon krijgen in de materiaalzone. Uiteindelijk kreeg ze er in de slotronde wel een, maar toen was het kalf al verdronken: de top vijf was gaan vliegen.

Worst klopt Alvarado

De slotronde werd een strijd tussen de drie beste dames in koers: Alvarado, Kastelijn en Worst. Kastelijn kraakte als eerste in de slotfase, terwijl Worst prima reageerde op de prikken van Alvarado. Worst ging er in de laatste rechte lijn nog over en pakte de zege. Alvarado moest vrede nemen met plek twee, Kastelijn werd derde. Inge van der Heijden en Puck Pieterse, ook pas 17 jaar oud, maakten de Nederlandse top vijf compleet. Sanne Cant werd achtste, Ellen Van Loy werd elfde. De onfortuinlijke Shirin van Anrooij eindigde uiteindelijk zestiende, vlak voor Pauline Ferrand-Prévot: zij werd achttiende.

Foto: Photo News

Alvarado blijft met haar tweede plek wel comfortabel leider in de Superprestige. Ze heeft nu 81 punten verzameld: dat zijn er 5 meer dan eerste achtervolger Kastelijn. Worst springt door haar zege naar de derde plek, maar volgt wel al op 16 punten van Alvarado. Alice Maria Arzuffi (61 punten) en Sanne Cant (59 punten) vervolledigen de top vijf.

Thibau Nys wint opnieuw bij de junioren

Foto: Photo News

Thibau Nys had enkele uren eerder al de manche bij de junioren gewonnen. Hij haalde het na een solo die hij had opgezet nog voor halfcross. Tweede werd Lennert Belmans. Emiel Verstrynge finishte als derde, voor Tibor del Grosso en Matyas Kopecky. In Diegem was het Ward Huybs die de beste start nam. Nys volgde in zijn spoor net als Verstrynge, Belmans en Matyas Fiala. Pech was er dan weer voor Jente Michiels, vijfde in de ranking van dit regelmatigheidscriterium, die na het startsignaal ten val was gekomen.

Nog voor het einde van de openingsronde sloegen Thibau Nys en Lennert Belmans een kloof met de rest van het pak. Bij de passage aan de zandbak nam Nys afstand van Belmans. Achter hen sloegen Emiel Verstrynge, Ward Huybs en Matyas Kopecky de handen in elkaar. Thibau Nys bleef zijn tempo netjes onderhouden, terwijl Lennert Belmans de tweede plaats probeerde te consolideren. Emiel Verstrynge en Matyas Kopecky leverden, met als inzet de laatste podiumplaats, een verbeten strijd uit.

Nys kon van de slotronde een ware ereronde maken nadat hij die was aangevat met een voorsprong van 21 seconden op zijn dichtste belager Belmans. Emiel Verstrynge kon afgescheiden naar plaats drie rijden, terwijl Tibor Del Grosso in volle finale nog Matyas Kopecky remonteerde.

Het was na Gieten, Gavere en Zonhoven de vierde zege in de Superprestige voor Nys. Hij blijft met 73 punten dan ook leider in het klassement. Lennert Belmans volgt als tweede op 3 punten. Ward Huybs is met 58 punten derde.