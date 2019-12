Eli Iserbyt breekt contract bij Pauwels Sauzen - Bingoal open tot eind 2024

Pauwels Sauzen - Bingoal en Eli Iserbyt zullen nog minstens vijf jaar samenwerken. Het lopende contract met de 22-jarige seizoensrevelatie werd opengebroken, opgewaardeerd en met drie jaar verlengd, tot eind 2024. De leider in de DVV Trofee verdedigt al sinds 2016 de kleuren van de teams van manager Jurgen Mettepenningen.

Iserbyt is aan een sterk volwaardig eerste profjaar bezig. De 22-jarige West-Vlaming won dit seizoen al zeven keer met daarbij prestigieuze zeges op de Koppenberg en in Asper-Gavere. Hij was ook drie keer de beste in een WB-manche. Die goede prestaties ziet hij nu beloond met een aangepast en verlengd contract. “De langetermijnplanning die bij mijn komst in de ploeg werd uitgewerkt, biedt me de stabiliteit en het vertrouwen om me te ontwikkelen als renner”, verklaart Iserbyt. “Dat mondde dit seizoen uit in een grote stap voorwaarts. Goed dat ik nu kan verder bouwen op dat vertrouwen. Als het dan ook nog eens klikt met zowel de ploegmaats als het management, ben je blij dat je de samenwerking kan verlengen en we samen kunnen werken aan de verdere uitbouw van mijn carrière.”