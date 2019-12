Schilder valt meters naar beneden nadat rolstoelgebruiker aan ladder schudt

Tweede kerstdag werd voor deze heren geen fijn onderonsje in de Peruaanse hoofdstad Lima. Een oudere man was zodanig gefrustreerd door een ladder op de stoep dat hij besloot om er hard aan te schudden. Een levensgevaarlijke situatie voor de schilder die erop stond, die zo tien meter naar beneden viel.

De man heeft bijzonder veel geluk dat dit niet veel erger afliep. De rolstoelgebruiker werd woest omdat de ladder de volledige breedte van de stoep blokkeerde. Vooral een stuk touw dat tussen de ladder en het gebouw was vastgeknoopt, bleek de boosdoener. Met een heuse woede-uitbarsting tot gevolg.

Het slachtoffer werd na het incident even overgebracht naar het ziekenhuis, maar bleek geen ernstige verwondingen te hebben opgelopen. De politie is intussen een onderzoek gestart en probeert de man in de rolstoel te identificeren. De dader zou in de regio al langer bekendstaan als een “brutale man die wel vaker onbeleefd is tegen andere bewoners”.