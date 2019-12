Schijnbaar rustige gorilla doet bezoekers schrikken als hij plots uithaalt

Dat was even schrikken voor enkele bezoekers in een dierentuin in Madrid. De groep was even een kijkje aan het nemen bij het verblijf van de westelijke laaglandgorilla, een van de grootste primaten ter wereld. Aanvankelijk leek het dier zich niet te storen aan de kijklustigen… tot de aap plots stevig uithaalde. De harde klap tegen de glazen wand die erop volgde, hadden ze duidelijk niet verwacht.