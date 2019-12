Een helikopter is zondagnamiddag omstreeks 14.30 uur gecrasht tijdens een noodlanding in de buurt van het Kasteel d’Aertrycke in Wijnendale bij Torhout. De vier Limburgse inzittenden bleven ongedeerd.

De helikopter met vier inzittenden was eerder opgestegen in Grobbendonk en was na een rondvlucht boven Zeeland op weg naar feestzaal ‘t Gravenhof in Torhout. Maar ter hoogte van het kasteel d’Aertrycke ...