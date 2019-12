Benoît Hons, PS-schepen in het Luikse Neupré, moet zich bij zijn partij verantwoorden voor uitspraken die hij deed op Facebook. In een bericht noemde hij zigeuners een “parasietensoort”.

De schepen van Toerisme en Onderwijs werd tijdens een reis in Spanje beroofd, en in het bericht op Facebook gaf hij zigeuners de schuld daarvan. Hij had het onder meer over “een parasietensoort die leeft ...