Kim Huybrechts verontschuldigt zich voor laatdunkend interview na nederlaag op WK darts: “Ik voel me hier slecht over”

Kim Huybrechts (PDC 41) bleef zaterdag gefrustreerd achter na zijn 4-1 nederlaag tegen Luke Humphries (PDC 46) in de achtste finales van het WK darts. De Belg deelde nadien enkele steken uit aan zijn tegenstander, maar komt daar zondag op terug. “Ik wil mijn excuses aanbieden aan Luke en zijn familie”, klinkt het op Twitter. “Het is geen uitvlucht maar ik was erg gefrustreerd omdat ik zo slecht speelde.”

Huybrechts liet zich zaterdag na zijn nederlaag nogal laatdunkend uit over de Engelsman. “Humphries is geen topspeler, hij is niet geweldig”, zei Huybrechts onder meer. Onze landgenoot voegde er nog aan toe “duizend keer beter te zijn” dan Humphries.

Zondag trekt Huybrechts echter het boetekleed aan. “Ik gebruikte veel verkeerde woorden in mijn interview en voel me er slecht over. Luke is een topspeler en wereldkampioen, ik moet daar respect voor hebben. Ik heb mezelf en Luke met de reactie geen goed gedaan. Ik wens hem de volgende rondes het allerbeste toe en verontschuldig me opnieuw voor iedereen die zich gebruuskeerd voelt.”