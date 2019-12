De diepe crisis bij Anderlecht wordt in de eindbalans van 2019 pijnlijk duidelijk. Paars-wit heeft afgelopen kalenderjaar meer wedstrijden verloren dan het gewonnen of gelijkgespeeld heeft. Het sluit het kalenderjaar ook af met een negatief doelsaldo.

43 wedstrijden speelde Anderlecht in totaal het voorbije kalenderjaar. Veertig in de Belgische competitie en drie in de Belgische beker - in Europa was het vorig seizoen al voor de winterstop uitgeschakeld ...